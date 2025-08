Polícia Penal apreende celulares avaliados em R$ 35 mil em presídio no interior do Acre

A Polícia Penal realizou, na tarde desta quarta-feira (30), uma apreensão significativa de materiais ilícitos que seriam destinados à unidade prisional de Sena Madureiraa. Três malotes contendo 05 smartphones e vários carregadores de bateria foram interceptados antes que chegassem às mãos dos detentos.

De acordo com informações apuradas pelo ContilNet Notícias, os itens foram lançados por um homem ainda não identificado, que se aproximou da penitenciária e arremessou os objetos pela parte da frente do presídio. A ação criminosa foi percebida por agentes de plantão, que agiram rapidamente e conseguiram impedir a entrada do material.

O suspeito chegou a ser seguido pelos policiais, mas conseguiu fugir em direção ao bairro Eugênio Augusto Areal. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido localizado.

Segundo levantamento de informações, os celulares, se alcançassem o interior da unidade, poderiam ser vendidos por até R$ 7 mil cada, totalizando um prejuízo estimado em R$ 35 mil para os grupos criminosos dentro e fora do presídio.

Os smartphones e acessórios eletrônicos apreendidos são comumente utilizados por faccionados para planejar crimes, ordenar execuções, extorquir familiares e manter comunicação com comparsas do lado de fora.

A apreensão foi comemorada pelas forças de segurança, que reforçaram o compromisso de continuar combatendo a entrada de materiais ilícitos na unidade. “Trabalhamos diariamente para evitar que esses equipamentos entrem no sistema prisional. Sabemos do impacto que isso tem na contenção da criminalidade”, destacou um policial.