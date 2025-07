Polícia prende duas pessoas por violência doméstica em Rio Branco

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), da Polícia Civil do Acre (PCAC), efetuou duas prisões em flagrante nos últimos dias em Rio Branco, reforçando a atuação firme no combate à violência doméstica e à garantia de proteção às vítimas.

Um dos casos foi registrado no último sábado, (6 ) de julho. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher vítima de agressão foi levada até a DEAM após relatar ter sido violentada por seu companheiro, que ainda teria furtado seu aparelho celular. A mulher informou o paradeiro do suspeito, e os policiais civis de plantão se deslocaram até o local indicado. O agressor foi localizado e preso em flagrante, sendo autuado pelo crime de roubo no contexto de violência doméstica, previsto na Lei Maria da Penha.

Dias antes, em (27) de junho, uma outra ocorrência mobilizou a equipe da delegacia. Uma mulher procurou a unidade para denunciar que seu ex-companheiro havia descumprido uma medida protetiva expedida judicialmente. Com o apoio da Polícia Militar, os policiais civis foram até a residência da vítima, onde encontraram o suspeito e realizaram a prisão no ato. A conduta foi enquadrada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que trata do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A delegada plantonista, Michelle Boscaro, explicou que ambos os casos caracterizaram flagrante delito e seguiram os trâmites legais adequados. “O primeiro caso foi de descumprimento de medida protetiva e o segundo, de roubo associado à violência doméstica, o que agrava ainda mais a responsabilização criminal do autor e amplia a proteção à vítima”, afirmou.

Após os procedimentos na delegacia, os dois presos foram encaminhados à audiência de custódia junto ao Poder Judiciário do Acre.

Com funcionamento de 24 horas por dia e durante todos os dias da semana, a DEAM reafirma seu compromisso de agir com rapidez e efetividade no enfrentamento à violência contra a mulher, prestando acolhimento, proteção e justiça às vítimas.

