Polícia prende monitorado que foi solto na semana passada com revólver e drogas

Um casal, identificados como Gabriel e Maria, foram presos na noite desta quinta-feira (3), acusados de tráfico de drogas, na Quadra 13B do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina na Cidade do Povo quando avistou um homem, já conhecido da corporação, supostamente portando uma pistola na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu, pulando muros e cercas, e tentou se esconder em uma área de mata, mas acabou capturado. Durante a abordagem, os policiais constataram que Gabriel já não portava a arma, mas carregava dois pacotes de maconha, totalizando 180 gramas.

Os policiais retornaram à residência de onde ele havia saído e, ao conversarem com uma mulher que estava no local, identificada como Maria, ela informou que havia mais droga escondida no cesto de lixo do banheiro, coberta com papel higiênico. Durante buscas na casa, foram encontrados ainda uma balança de precisão, 37 trouxinhas de maconha, uma de cocaína, quatro invólucros maiores de maconha, cigarros contrabandeados, uma máquina de cartão, uma placa de Pix em nome de Gabriel com seu número de telefone, papel seda, dois celulares e material para embalar entorpecentes.

Na residência, também foram encontrados R$ 593,15 em moedas. Somados às cédulas, o valor totalizou R$ 851,15. A polícia também apreendeu uma câmera utilizada para monitorar a movimentação em frente à casa.

Ainda segundo a PM, Gabriel havia sido preso na semana anterior, também por envolvimento com drogas, mas já estava em liberdade.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.