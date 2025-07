Polícia prende pastor que pediu foto de calcinha a menina de 13 anos

Veja o momento da prisão:

De acordo com a delegada Samya Noleto, Gilvan foi localizado em uma kitnet no Jardim Ingá, em Luziânia. Ele foi encontrado após três ligações anônimas indicarem que uma pessoa com as características físicas dele teria sido vista naquela região.

Relembre o caso do pastor tarado

O pastor Gilvan Gonçalves dos Santos, de 55 anos, que liderava uma igreja em Valparaíso (GO), foi investigado pelo crime de estupro de vulnerável virtual contra uma adolescente de 13 anos que frequentava sua igreja.

Cerca de um mês antes da denúncia, o pastor começou a enviar mensagens para a vítima, com perguntas sobre detalhes íntimos da adolescente.

Ele a chamava de “bebezinha”, insistia para que ela enviasse áudios para ele ouvir a voz dela, e pedia que ela aplicasse “óleo ungido” pelo próprio corpo, além de convidá-la para buscar chocolates na casa dele.

As tentativas de cunho sexual do pastor se intensificaram, e ele passou a tentar fazer chamadas de vídeo com a menina, chegando a pedir que ela se deitasse na cama e mostrasse a cor da calcinha dela.

A vítima não atendeu às ligações e contou o ocorrido para a mãe, que procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso para denunciar os fatos.

A delegacia foi ao local, fez algumas diligências e campana na rua. Em determinado momento a delegada foi até a kitnet em que Gilvan estava escondido.

“Ele não resistiu, mas demorou a se render”, disse.

Gilvan foi preso preventivamente e levado à Prisão Sucupira, em Valparaíso.

Óleo ungido

A vítima relatou que o pastor começou a enviar mensagens para ela há cerca de um mês, com perguntas sobre detalhes íntimos da adolescente.

Gilvan chegou a chamá-la de “bebezinha” e a insistir que ela enviasse áudios para ele ouvir a voz dela. Por meio de mensagens de voz, o investigado também teria pedido que ela aplicasse “óleo ungido” pelo próprio corpo e a convidado para buscar chocolates na casa dele.

As tentativas de cunho sexual do pastor aumentaram, e ele passou a tentar fazer chamadas de vídeo com a menina, que não atendeu às ligações e contou o ocorrido para a mãe. Em uma delas, Gilvan ainda pediu que a vítima se deitasse na cama e mostrasse a cor da calcinha dela.

“Bênção” religiosa

Ao saber dos fatos, a mãe da menina procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso, que pediu a prisão preventiva de Gilvan. Durante as buscas na casa do pastor, nesta terça-feira (15/7), os policiais civis e recolheram computador, tablet e celular do investigado, que não estava em casa.

Delegada-chefe da Deam de Valparaíso, Samya Nogueira Barros afirmou que Gilvan se aproveitou de um momento de “tristeza e depressão” da vítima para cometer os abusos sexuais.

“Ele entrou em contato com ela para falar sobre questões da igreja e de religião, mas de forma camuflada, para pedir fotografias de cunho íntimo e pessoal, além de abusar dela sexualmente. A vítima chegou a encaminhar imagens de algumas partes do corpo, como solicitado, para que tivesse ‘a bênção’”, detalhou a investigadora.

A partir disso, segundo ela, a PCGO entendeu que a ação do pastor configuraria crime de estupro de vulnerável na modalidade virtual, pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos.

Além disso, essa não seria a primeira em vez que Gilvan cometeria estupro de vulnerável, segundo Samya. “Descobrimos que, em 2022, ele havia abusado sexualmente de uma garota de 10 anos, por meio do mesmo modus operandi“, ressaltou.