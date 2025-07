Polícia prende quadrilha que roubou carga de botox avaliada em R$ 7 mi

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (15/7), quatro homens suspeitos de envolvimento no roubo de uma carga de botox avaliada em mais de R$ 7 milhões. O grupo é suspeito de participar do ataque a um estacionamento de caminhões de empresas que operam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ocorrido em junho deste ano, na Região Metropolitana de São Paulo.

Além dos quatro investigados, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Os celulares dos suspeitos e um veículo usado na ação também foram apreendidos.

No dia 12 de junho, parte da carga foi localizada em Embu das Artes, também na Grande São Paulo, o que levou à prisão de um dos envolvidos e à obtenção de informações que possibilitaram a nova ofensiva policial.

1 de 5 Criminosos roubaram a carga de botox na última sexta-feira após invadirem o aerooporto de Guarulhos armados Divulgação/ Deic 2 de 5 Botox recuperado pela polícia Divulgação/ Deic 3 de 5 A carga de botox foi encontrada em um galpão a cerca de 54 Km do local do crime Divulgação/ Deic 4 de 5 A carga de botox roubada vale R$ 7 milhões Divulgação/ Deic 5 de 5 Carga de botox recuperada em ação da polícia Divulgação/ Deic

Segundo o departamento, a mercadoria recuperada estava armazenada em um galpão no bairro Pirajussara, em Embu das Artes, a pouco mais de 54 quilômetros do local do crime. As autoridades ainda revelaram que o endereço contava com uma câmara de refrigeração para conservar os frascos de botox. Na câmara frigorífica, estavam 87 caixas da substância.

Veja vídeo do flagrante da carga:

Assalto com reféns

Um grupo de criminosos armados invadiu um estacionamento de caminhões de empresas que operam no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira (6/6) e roubaram a carga de botox avaliada em mais de R$ 7 milhões.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a carga roubada, proveniente da Holanda, foi transferida pelos criminosos para outro caminhão, utilizado pelos suspeitos para deixar o estacionamento. O condutor do veículo e um conferente do sítio aeroportuário também foram rendidos e levados reféns. O registro policial aponta que as vítimas ficaram sob custódia dos assaltantes por cerca de 10 horas.

Já na madrugada do sábado (7/6), os reféns foram liberados pelos assaltantes e deixados em uma região da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Em depoimento, as vítimas contam que os criminosos ofereceram alimento, devolveram celulares e ainda entregaram dinheiro para pedirem um carro por aplicativo.

À época, a GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou que tomou conhecimento do assalto, mas que o crime aconteceu no “sítio aeroportuário”, em uma área pública, cuja segurança não é de administração do aeroporto.

“Durante a ocorrência, não houve invasão do terminal de cargas, área cuja segurança é de responsabilidade da concessionária. A GRU Airport se solidariza com as vítimas do crime e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações no que for preciso.”

Procurada pelo Metrópoles, a SSP informou que a investigação foi conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil.