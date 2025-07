Polícia prende suspeito de roubar relógio de luxo do Delegado Olim

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nessa segunda-feira (21/7), o suspeito de assaltar o deputado estadual Delegado Olim (PP) em maio, no bairro do Itaim Bibi, zona oeste da capital. Na ocasião, o ladrão levou um relógio de luxo da marca Rolex do ex-policial civil.

O suspeito foi preso após meses de investigação da Divisão de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Automóveis e Cargas (Disccpat). Junto a ele, foi localizado o relógio do parlamentar.

Nas redes sociais, o deputado relatou que recebeu uma ligação do 16º Batalhão da Polícia Militar do Campo Limpo informando a prisão do suspeito, que estava envolvido em outro roubo recente. “Tá aqui meu relógio. Quero agradecer o trabalho da polícia, que durante meses ficou na busca por esse bandido, que já tem diversas passagens por latrocínio.”

Segundo Olim, o suspeito apresentou um documento falso durante uma abordagem policial e foi preso em flagrante. “Ele assinou 4 inquéritos de roubo e foi preso.”

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como cumprimento de mandado de prisão temporária, uso de documento falso e captura de procurado na 1ª Disccpat.

Relembre o crime

Na manhã do dia 1º de maio, o parlamentar foi abordado por um homem em uma moto vermelha enquanto andava pela Rua Casa do Ator. Ele contou aos policiais do Deic que o ladrão havia apontado uma arma e exigido a entrega do relógio de luxo. Olim não ofereceu resistência e o criminoso fugiu com o Rolex logo em seguida.

Menos de duas semanas depois, o deputado reagiu a um assalto contra um taxista na Avenida Santo Amaro. Segundo relato nas redes sociais, os assaltantes atiraram contra o carro do taxista na tentativa de levar uma aliança. “O disparo não atingiu o trabalhador e, graças à pronta reação, consegui intervir imediatamente”, comentou Olim à época.