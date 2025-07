Polícia prende suspeito de roubo de armas e participação em homicídio de comerciante na capital

Leonardo Costa do Nascimento, conhecido como “Pirata”, foi preso na manhã desta quarta-feira (2) por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do comerciante Isnai da Silva Calacina, de 33 anos, ocorrido em março deste ano, em Rio Branco.

Na residência de Leonardo, localizada no Segundo Distrito da capital, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, com cinco munições intactas e um carregador. Diante da apreensão, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à sede da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

O nome de Leonardo surgiu nas investigações após o homicídio de Isnai, executado a tiros no dia 21 de março, em frente ao próprio comércio, na Travessa do Pescador, bairro Belo Jardim. Isnai era registrado como CAC Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador e, segundo a polícia, teve suas armas subtraídas logo após o crime. Leonardo teria aproveitado o momento da execução para roubar o armamento da vítima.

Além do flagrante por porte ilegal, o suspeito também será investigado por possível participação direta no assassinato. A Polícia Civil do Acre continua as diligências para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar outros envolvidos no crime. Com informações do : Oaltoacre

