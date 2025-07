Polícia resgata 65 galos e detém 57 pessoas envolvidas em rinha ilegal

A Polícia Militar Ambiental resgatou 65 aves e deteve 57 pessoas após a descoberta de uma rinha de galos, nesse sábado (26/7), em Araçariguama, no interior de São Paulo. No local, também foram apreendidos apetrechos de caça e três espécimes abatidos de tatu-galinha, que eram armazenados em um freezer.

Segundo a autoridade policial, foram registrados 58 autos de infração ambiental e as multas superam R$ 11 milhões. As equipes chegaram até o local após denúncias e resgataram 65 aves da espécie galo-índico, “em situação evidente de maus-tratos”.

No endereço, 57 pessoas participavam do evento ilegal e foram detidas

Em uma residência construída no mesmo terreno, os policiais apreenderam duas espingardas e munições

O grupo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, em São Roque, também no interior paulista

No endereço, 57 pessoas participavam do evento ilegal e foram detidas. Em uma residência construída no mesmo terreno, os policiais apreenderam duas espingardas e munições.

Além do armamento, também foram encontrados apetrechos de caça e três espécimes abatidos de tatu-galinha, que eram armazenados em um freezer. O grupo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, em São Roque, também no interior paulista.

O organizador da rinha e o proprietário das armas permaneceram presos. Já o restante dos abordados foram liberados, mas serão averiguados e responsabilizados judicialmente.