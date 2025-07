Policial expulso de “A Grande Conquista 2” relembra prisão militar: “Chorei, sofri e cresci”

Fellipe Villas, de 38 anos, viveu uma montanha-russa de emoções no ano passado, ao participar do programa“A Grande Conquista 2”. O ex-policial militar foi expulso da atração devido a um processo interno, aberto pelo Batalhão Militar do Espírito Santo, e passou um mês na prisão por ingressar na competição sem autorização da PM. Em entrevista ao portal LeoDias, ele se manifestou sobre a polemica participação no reality da Record.

A trajetória de Fellipe no programa foi interrompida no dia 12 de julho do ano passado. Diferente dos outros competidores, ele não saiu por decisão do público, mas por uma ação da Polícia Militar, que moveu um processo para retirá-lo do programa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Policial expulso de reality quebra o silêncio Reprodução/Instagram @fellipevillas Fellipe Villas está sendo investigado pela PM do Espírito Santos Policial expulso de reality quebra o silêncio Reprodução/Instagram @fellipevillas Fellipe Villas – Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

O portal LeoDias teve acesso a decisão que julgou a gravidade da conduta de Felippe. Segundo a comissão da PM, “o comportamento do acusado persistiu em atentar contra as normas éticas, mesmo sendo orientado no sentido correto para a observância das regras éticas. O que demonstra rol de atitudes que violaram o núcleo essencial dos valores basilares da Corporação, visto que agiu com dolo, com premeditação e com torpeza, transgredindo a disciplina e hierarquia, de modo que seu comportamento se mostra incompatível para permanecer nos quadros da PMES”.

Depois da expulsão, o participante passou seis dias no presídio militar de São Paulo, e posteriormente foi transferido para o Espírito Santo, onde servia, para ficar preso por mais 25 dias. Sua ordem de soltura veio por determinação de um juiz do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Em entrevista, o ex-policial contou o sentimento após desobedecer uma ordem militar para tentar seguir seu sonho: “Chorei, sofri, mas cresci. Eles podem me tirar a farda, mas nunca vão tirar quem eu sou e fui”.

Fellipe ainda garantiu que segue com a cabeça erguida após o episódio e está pronto para recomeçar. O ex-participante de “A Grande Conquista 2” ainda afirmou que não tem o interesse em recorrer da decisão de expulsão. O motivo, segundo ele, é a perseguição constante que vem sofrendo e pelo abalo emocional causado pela corporação militar.