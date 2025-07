Policial penal Renê Fontes será o convidado no episódio #62 do Fala Operacional

O podcast Fala Operacional chega ao seu 62º episódio nesta quinta-feira (18) e recebe como convidado o policial penal Renê Fontes. A transmissão vai ao ar às 19h, com exibição simultânea nos canais do Fala Operacional e da ContilNet Notícias no YouTube.

Com uma trajetória iniciada em 2008 na segurança pública, Renê compartilhará suas vivências no serviço operacional, além de abordar sua atuação em pleitos eleitorais e os desafios enfrentados nesse período. O episódio também marca uma nova fase na vida do convidado, que ingressa agora no mundo do empreendedorismo.

O podcast ocorre em parceria com a Orna Audiovisual e deve ir ao ar na noite desta quinta-feira (17), por volta das 19h.