Policial se veste de Chapolin Colorado e prende traficantes no Peru

Um policial da Esquadrilha Verde da Polícia Nacional do Peru, vestido de Chapolin Colorado, capturou nessa sexta-feira (18/7) cinco supostos membros de uma quadrilha criminosa de tráfico de drogas no distrito de Comas, um dos mais populosos do país. Os suspeitos foram presos enquanto assistiam a um episódio de “Chaves”.

Segundo a Polícia Nacional, os criminosos faziam parte da gangue conhecida como “Los Cuajinais de Año Nuevo”. O policial, vestido como um dos personagens mais famosos de Roberto Gómez Bolaños, usou uma marreta para arrombar a porta da casa onde estavam os suspeitos.

O chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional, Pedro Rojas, defendeu a decisão dos policiais conduzirem as operações vestidos como personagens de “Chespirito”, afirmando que eles são perfeitos para trabalhos de inteligência.

Estratégia já utilizada

A prática de utilizar fantasias em operações não é inédita para a polícia do Peru. Durante períodos festivos, como Natal e Halloween, os agentes costumam se disfarçar como personagens icônicos, incluindo super-heróis e figuras de filmes de terror, como Freddy Krueger e Jason.

“Vimos que é a melhor maneira de chegar perto daquele ponto de venda de drogas e interceptá-los sem sermos detectados. Essas estratégias de camuflagem que empregamos em operações de intervenção policial nos trazem ótimos resultados”, afirmou Pedro Rojas.

Todos os presos foram transferidos para o Departamento de Polícia de Comas para investigações mais aprofundadas.