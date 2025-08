Ponte Brasil-Bolívia: Tudo o que você precisa saber sobre a obra milionária

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou o Consórcio Mamoré como vencedor da licitação para construir a ponte internacional entre Guajará-Mirim (RO) e Guayaramerín, na Bolívia. A estrutura terá 1,22 km de extensão sobre o rio Mamoré e integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com investimento de R$ 421 milhões.

A obra, suspensa anteriormente pelo Tribunal de Contas da União (TCU), marca um avanço na integração logística entre Brasil e Bolívia, com potencial de impulsionar o comércio regional e criar um corredor estratégico até o oceano Pacífico.

Perguntas Frequentes sobre a Ponte Binacional Brasil-Bolívia

1. Qual empresa venceu a licitação da ponte entre Brasil e Bolívia? O Consórcio Mamoré foi o vencedor da licitação para construir a ponte binacional.

2. Qual será o custo total da obra? O valor da construção foi fixado em R$ 421 milhões, incluindo projeto básico, executivo, acessos e complexo de fronteira.

3. Onde será construída a ponte? A ponte ligará Guajará-Mirim, em Rondônia (Brasil), à cidade boliviana de Guayaramerín, cruzando o rio Mamoré.

4. Qual é a extensão da ponte? A estrutura terá 1,22 km de extensão sobre o rio, com previsão de acessos terrestres adicionais.

5. Quando as obras devem começar? A empresa vencedora tem até seis meses para iniciar as obras após a assinatura do contrato.

6. Qual é o prazo estimado para conclusão? A previsão é de 2 anos e meio a 3 anos para a conclusão total da ponte.

7. Qual a importância estratégica da ponte? A ponte criará um corredor logístico entre Brasil, Bolívia, Chile e Peru, facilitando exportações e integração regional.

8. Quais produtos o Brasil poderá importar da Bolívia? Principalmente lítio, sal para o gado e produtos exóticos agrícolas, segundo o governo boliviano.

9. A obra faz parte de algum programa federal? Sim, integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

Fonte: g1 RO

Redigido por ContilNet.