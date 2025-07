Por onde anda Daniel Del Sarto? Ex-galã vive fase criativa fora das novelas

Longe dos holofotes das novelas, mas com a agenda cheia de projetos, Daniel Del Sarto segue mais ativo do que nunca. O ex-galã que conquistou o público em produções como “Kubanacan” e “Malhação”, da TV Globo; e “Cúmplices de um Resgate”, do SBT, divide seu tempo entre o cinema, o teatro, a música e o canal que comanda no YouTube.

Aos 50 anos, o ator celebra mais de duas décadas de carreira e mostra que continua reinventando sua arte dentro e fora das telas, em entrevista ao portal LeoDias. O artista ainda relembra fases marcantes de sua carreira – como seus trabalhos no seriado “Sandy & Junior” e no humorístico “Turma do Didi” – e fala sobre novos projetos.

Daniel abre o coração e revela que sente muita saudade da telinha. Atualmente, ele pode ser visto na reprise da novela “Desejos de Mulher”, no Globoplay. “Tenho saudade do set, tenho saudade do texto, de vivenciar o personagem diariamente, que é muito gostoso. E é um plano concreto voltar”, entrega.

E continua: “É claro que quando você começa a ficar cada vez mais no caminho múltiplo da vida, você acaba querendo se manter fazendo outras coisas. Então, quando você pensa na novela, que toma um tempo e que você se dedica ali integralmente, naquele período, dá também um receiozinho, mas é óbvio que não existe bônus sem ônus. Mas, realmente, a saudade existe e a vontade existe bem grande”.

“Sandy & Junior” e “Turma do Didi”

Daniel Del Sarto iniciou sua trajetória na televisão no seriado “Sandy & Júnior”, em 2001. “Foi incríve! Sandy é uma pessoa incrível. O Júnior é um queridaço, então a gente ficou trocando ideia sobre música, dando risada (…) Foi muito muito gostoso, muito apaixonante estar naquele universo, estar com eles ali. É muito marcante. As pessoas me reconhecem até hoje. Muitas vezes, eu encontro, hoje em dia, mães de família, e as mulheres, de todas as idades, falam: ‘Poxa você foi meu crush’. É muito legal isso! É parte da história”, comemora.

O artista também atuou nos humorísticos “Turma do Didi” e “As Aventuras do Didi”. “Trabalhar com o Renato (Aragão) é maravilhoso. Cara gentil, alegre, divertido, e muito carinhoso com a gente sempre. Sempre fazendo piadas gostosas, sempre alegrando, sabe? Com muita gentileza, muita delicadeza. Então, era um ambiente muito gostoso (…) Quando o Dedé (Santana) voltou, foi muito emocionante! Me colocaram para fazer uma cena – eu, Didi e Dedé – e quando ouvi as vozes dos dois no ensaio, tive um momento de emoção muito profunda, porque cresci vendo aqueles caras no cinema. Foi muito especial”, relembra.

Espetáculos e música

Paralelamente à atuação, o artista se dedica intensamente à música. Desde 2022, viaja pelo Brasil com os seus espetáculos “Anos 80 — Uma Experiência Ploc”, em parceria com Luciano Vianna, e “Anos 80 Ploc para Crianças”, que resgata a atmosfera musical e cultural da década.

“O espetáculo ‘Anos 80 Ploc para Crianças’ é uma experiência muito incrível, muito gostosa; até porque o texto é meu, a direção é minha junto com o Luciano Vianna, que é o criador da ‘Festa Ploc’, que está comemorando também 20 anos. A gente está fazendo turnê pelo Brasil. No dia 23 de agosto, estaremos em São Paulo, no Tokio Marine Hall. E no dia 13 de agosto, no ‘Rio Innovation Week’, no Rio de Janeiro”, conta o artista.

“Já o espetáculo ‘Anos 80 – Uma Experiência Ploc’ estará em cartaz em Niterói, nos dias 8, 9, 10, 15, 16, 17 de agosto, no Teatro Eduardo Kraichet. É um espetáculo imersivo que as pessoas de todas as idades se emocionam demais. É uma mistura de muita risada, porque eu conto histórias muito divertidas, com um pouco da linguagem do stand-up com banda ao vivo e projeções, além de sabores dos Anos 80, porque a gente distribui pirulito Bolete, Bala Juquinha e batida do Oswaldo”, emenda.

Canal no YouTube e carreira musical

No ambiente digital, Daniel comanda o canal “Pense Muito Bem”, no YouTube, onde promove bate-papos descontraídos com personalidades como Nelson Freitas, Mary Mallandro, Paulinho Serra, Flávia Monteiro e Isa Salmen, entre outros. “Era um sonho muito antigo, que eu consegui tirar do papel. Ele é uma mistura de formatos. É uma entrevista que acontece no carro, uma inspiração que eu tive do programa do Jerry Seinfeld, que se chama ‘Comedians in Cars Getting Coffee’, na Netflix”, explica.

Daniel tem uma sólida carreira musical, com álbuns como “Desassossego” (2006) e “Mãos e Palavras” (2015) Entre suas músicas mais conhecidas estão “Pra Quem Sonha” (feat. Deeplick), “Quero Você” (feat. BRUNNO), “Mãe” e “No Pasa Nada”. Seu talento musical também se destaca em colaborações como “Quiere Quedar” (feat. João Gabriel) e “Te Abraço Com a Música”.