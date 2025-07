Por ordem de Trump, Comitê Olímpico dos EUA proíbe mulheres trans em competições femininas

O Comitê Olímpico dos Estados Unidos (USOPC) atualizou suas diretrizes e passou a exigir que federações esportivas do país realizem o banimento de atletas transexuais das categorias femininas. A medida, publicada na última segunda-feira (21/7), segue ordem do presidente Donald Trump.

A nova norma, assinada por Trump em fevereiro deste ano, foi adicionada discretamente no site da entidade. Cada confederação também recebeu uma carta enviada pelo Comitê informando da atualização.

As organizações que optarem por manter atletas trans em disputas femininas terão os recursos cortados pelo Governo. A nova política faz referência à ordem “Mantendo Homens Fora dos Esportes Femininos”, citada no texto oficial, e afeta esportes em escolas, universidades e eventos ligados ao Comitê.

A entidade alegou que “tem obrigação de cumprir as expectativas federais” por se tratar de uma organização com carta federal. “A nova política reforça a importância de garantir um ambiente de competição justo e seguro para as mulheres. Todas as federações nacionais precisam atualizar suas regras”, escreveu a CEO do USOPC, Sarah Hirshland, e o presidente Gene Sykes.