Por que Carla Zambelli gravou vídeo de boné antes de ser presa

Três dias antes de ser presa em Roma, na Itália, a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) apareceu em um vídeo usando um boné. Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, que representa a parlamentar, ela enfrentava condições precárias por causa da reclusão, estava com fios brancos e recorreu ao adereço e a um filtro de maquiagem para não demonstrar abatimento a seus apoiadores.

“Na semana passada ela estava de boné, para esconder os cabelos brancos. E aí ela me contou que comprou tinta e conseguiu pintar o cabelo. Então, apesar de ela ter ficado em um apartamento, foi uma situação bem precária, bem complicada”, disse Pagnozzi.

“Ela sabia que os seguidores dela e o Brasil inteiro iram assistir ao vídeo. Ela não queria passar uma imagem abatida”, contou o advogado de Zambelli. Minutos antes de ser presa nesta terça-feira (29/7), a deputada já apareceu com o característico cabelo ruivo ao anunciar que se entregaria às autoridades italianas.

“Ela estava com muita angústia. Com medo de acabarem os remédios, medo de não poder ir ao hospital. Faltavam recursos financeiros e recursos humanos, já que ninguém podia ajudá-la. Desde o começo, ela pensou: ‘Quero me entregar às autoridades, não estou aguentando mais’”, disse Pagnozzi.

No vídeo gravado dias antes da prisão, Zambelli agradeceu o apoio de Flávio Bolsonaro: “Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a [primeira-ministra da Itália] Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil”, afirmou.

Condenação no STF

Carla Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada viajou para a Europa enquanto aguardava recurso em liberdade e foi incluída na lista da Interpol.