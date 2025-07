Por que Helô Pinheiro é a Garota de Ipanema? Conheça a história que a tornou famosa

Nos anos 60, muitas mulheres assumiram o título por conta própria, mas apenas uma era a musa inspiradora de Vinicius de Moraes e Tom Jobim

Helô Pinheiro é chamada de Garota de Ipanema desde a década de 60. O título que carrega virou praticamente sobrenome – e a história que a consagrou dessa maneira é do tipo acaso (ou seria destino?) -. Em 7 de julho, ela completou 82 anos, a maior parte deles sob a aura de musa que inspirou uma das canções brasileiras mais conhecidas no mundo. Mas como a mãe de Ticiane Pinheiro foi alçada à fama no auge da bossa nova? Entenda!

Passeio rumo à fama

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar…”. O trecho inicial da música “Garota de Ipanema” é a descrição do que Helô fazia com frequência na adolescência – ir à praia -. O que ela não sabia, no entanto, é que o simples hobby lhe renderia fama mundial.

Veja as fotos Helô Pinheiro, que completou 82 anos em 7 de julho, é a eterna “Garota de Ipanema”Crédito: Reprodução Instagram @helopinheiro1 Helô Pinheiro, que completou 82 anos em 7 de julho, é a eterna “Garota de Ipanema”Crédito: Reprodução Instagram @helopinheiro1 Helô Pinheiro, que completou 82 anos em 7 de julho, é a eterna “Garota de Ipanema”Crédito: Reprodução Instagram @helopinheiro1 Helô Pinheiro, a eterna “Garota de Ipanema”, é mãe da apresentadora Ticiane PinheiroCrédito: Reprodução Instagram @helopinheiro1 Helô Pinheiro, a eterna “Garota de Ipanema”, é mãe da apresentadora Ticiane PinheiroCrédito: Reprodução Instagram @helopinheiro1

[leia_tambem_shortcode]

Engana-se quem pensa que Helô nasceu em Ipanema. Ela morava no Grajaú, na capital do Rio de Janeiro. Na infância, sofria de bronquite asmática e, por recomendação médica, mudou-se com a família para o litoral, no Leblon. Foi só quando tinha 12 para 13 anos que fixou moradia no bairro que é pano de fundo da famosa canção.

A adolescente – que gostava de caminhar perto da praia e se destacava pela beleza – era tímida, exceto com crianças. No trajeto em direção ao mar, passava pela rua Montenegro, hoje chamada Vinicius de Moraes. Foi nessas andanças que Helô chamou atenção do próprio Vinicius e de Tom Jobim, que decidiram escrever a música em 1962.

A segunda estrofe da composição, “moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar”, retrata o hábito da jovem nos anos 60. Na época, ela era professora primária do Estado e dava aulas no subúrbio. Até então, os autores da canção não sabiam o nome da musa inspiradora, e nem ela conhecia a homenagem.

Três anos depois, em 1965, quando a música estourou nos Estados Unidos, Helô foi informada do “presente”. Na ocasião, ela fazia trabalhos como modelo e desfilava. A notícia de que havia se tornado a Garota de Ipanema foi contada por um fotógrafo – e a partir daí, tudo mudou -.

O burburinho acerca de quem seria a musa de Vinicius de Moraes e Tom Jobim fez com que várias mulheres assumissem o título por conta própria. Para colocar fim às especulações, a revista Manchete convidou a verdadeira Garota de Ipanema para estampar uma capa – e o mundo a conheceu -. Na publicação, a notícia que mudaria para sempre a realidade da jovem carioca: “Vinicius de Morais revela quem é a verdadeira Garota de Ipanema. Seu nome é Heloísa Eneida Meneses Pais Pinho – todas a chamam de Helô”.

Em entrevista sobre sua história, a mãe de Ticiane Pinheiro já contou que seus pais ficaram receosos com o título. A exposição, segundo eles, poderia fazer a Garota de Ipanema ir para o exterior e levar uma vida liberal demais. Helô agarrou as oportunidades que vieram no combo da fama, mas manteve os pés no chão. Formou-se em jornalismo e em direito, fez diversas publicidades e chegou a atuar nas novelas “Cara a Cara”, da Band, e “Água Viva” e “Coração Alado”, da Globo.

Sucesso sem precedentes

A canção “Garota de Ipanema”, vale destacar, tornou-se atemporal e já teve centenas de regravações, em várias línguas. Confira a letra da versão oficial:

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça

É ela, menina, que vem e que passa

Num doce balanço a caminho do mar

Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema

O seu balançado é mais que um poema

É a coisa mais linda que eu já vi passar

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha

Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse que quando ela passa

O mundo inteirinho se enche de graça

E fica mais lindo por causa do amor

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A beleza que não é só minha

Que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse que quando ela passa

O mundo inteirinho se enche de graça

E fica mais lindo por causa do amor

Por causa do amor

Por causa do amor”.