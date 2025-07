Portal LeoDias confirma: Travis Scott está na festa de Vini Jr. neste momento

Neste sábado (19/7) e domingo (20/7), Vini Jr. comemora seu aniversário de 25 anos, completados na última semana. A festança, à altura das celebrações do jogador do Real Madrid, conta com a presença de convidados ilustres, entre eles, o cantor Travis Scott. A apuração do portal LeoDias confirmou com pessoas próximas ao atacante que a estrela internacional está no Brasil para o evento.

Ainda não é possível afirmar se o cantor vai se apresentar no aniversário do amigo. A festa, que seŕa realizada no espaço Lajedo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem decorações grandiosas, inclusive com uma réplica da cabeça do brasileiro, feita pela escola de samba Beija Flor de Nilópolis.

Durante a celebração, nenhum convidado ou prestador de serviços poderá usar celular. Com o intuito de evitar vazamento de imagens, os aparelhos serão recolhidos na entrada do evento. Para que a experiência dos amigos e familiares do jogador seja ainda mais animada, atrações de funk e trap estão programadas para o grande dia.

O buffet disponibilizado aos convidados será diverso, com opções de comida e bebida características de diferentes países. E para que tudo saia conforme o planejado, uma equipe de 200 pessoas tem trabalhado na produção.