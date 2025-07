Porto Velho confirma 1ª morte por meningite em 2025; cidade registra seis casos

Porto Velho registrou a primeira morte por meningite bacteriana em 2025, uma criança que foi diagnosticada com a doença. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que este é um dos seis casos confirmados na capital rondoniense neste ano.

O que é a meningite e como se prevenir?

A meningite é uma infecção grave das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Embora possa ser causada por vírus, bactérias ou fungos, as formas bacterianas são as mais perigosas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca e confusão mental. Em caso de suspeita, é crucial buscar atendimento médico imediatamente.

A transmissão da meningite bacteriana ocorre por gotículas liberadas ao falar, tossir ou espirrar, sendo mais comum em locais fechados. O diagnóstico é feito por profissionais de saúde através de exames clínicos e laboratoriais, incluindo a análise do líquor (líquido que circula no cérebro e medula espinhal).

Os principais agentes causadores da meningite bacteriana são a Neisseria meningitidis (meningococo), Streptococcus pneumoniae (pneumococo) e Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Crianças e adolescentes entre 3 meses e 18 anos são os mais vulneráveis.

Vacinação: a principal defesa

Segundo a Semusa, a cobertura da vacina Meningocócica C atingiu 100% no primeiro semestre de 2024, mas caiu para 95% ao longo do ano. A Secretaria enfatiza a importância da vacinação regular para manter a proteção coletiva.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente imunizantes contra os tipos mais graves da doença:

Vacina Meningocócica C (ou ACWY )

(ou ) Vacina Pneumocócica 10-valente

Vacina Pentavalente (componente Hib)

O calendário nacional de vacinação foi atualizado: o reforço da vacina meningocócica, administrado aos 12 meses, agora utiliza a versão ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y. Adolescentes de 11 a 14 anos também devem receber uma dose única da ACWY.

Fonte: G1 Rondônia

