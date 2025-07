Porto Velho é a segunda pior cidade do Brasil em saneamento básico

Porto Velho é a segunda pior cidade do país em saneamento básico, segundo o Ranking do Saneamento 2025, divulgado nesta terça-feira (15 de julho) pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a consultoria GO Associados. O estudo tem como base os dados de 2023 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Entre as capitais, Porto Velho ocupa a última posição no ranking de saneamento. A cidade aparece ao lado de outras sete capitais com os piores índices: Manaus (AM), Recife (PE), Maceió (AL), São Luís (MA), Belém (PA), Rio Branco (AC) e Macapá (AP). No total, também se destacam negativamente quatro cidades do Rio de Janeiro, quatro de Pernambuco e três do Pará.

Dados alarmantes e histórico de precariedade

O estudo também mostra que Porto Velho:

Tem apenas 12,18% do esgoto tratado;

do esgoto tratado; Teve 38,56% de perdas na distribuição de água;

de perdas na distribuição de água; O investimento anual médio no período de 2019 a 2023 foi de R$ 111,55 por habitante.

Há 10 anos entre os piores

Segundo o Instituto Trata Brasil, há 10 anos Porto Velho sempre se apresenta nas piores colocações dentre as 100 maiores cidades do país.

Posição no Ranking nos últimos dez anos

Ano Posição 2015 100º 2016 99º 2017 97º 2018 100º 2019 100º 2020 99º 2021 99º 2022 99º 2023 98º 2024 100º 2025 99º

Fonte: Instituto Trata Brasil

A capital de Rondônia ocupa as piores posições em todas as categorias que envolvem o saneamento básico. São elas:

Acesso à água potável : centésimo lugar, a última colocação;

: centésimo lugar, a última colocação; Acesso à coleta de esgoto : 97ª posição;

: 97ª posição; Volume de esgoto tratado sobre a água consumida : 94ª posição;

: 94ª posição; Investimento por habitante: 95ª posição.

O g1 entrou em contato com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) e Prefeitura de Porto Velho, e aguarda um retorno.

