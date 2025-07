Portões da Expoacre 2025 são abertos oficialmente para o público na primeira noite de feira

A maior feira de negócios e entretenimento do Acre, a Expoacre, deu início à sua 50ª edição neste sábado (26), com expectativa de reunir milhares de pessoas no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Os portões foram abertos às 18h, marcando o começo de nove dias de programação. O evento segue até o próximo domingo (3), prometendo movimentar a economia local e oferecer uma verdadeira maratona de shows, exposições e oportunidades de negócios.

Stands comerciais, praça de alimentação, parque de diversões, arena de rodeio e diversas experiências culturais já estão em pleno funcionamento, criando um ambiente festivo e familiar.

Um dos grandes destaques desta edição é a programação musical. Os shows mais aguardados incluem nomes como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan e a cantora gospel Fernanda Brum, que deve atrair o público cristão em uma noite dedicada à música religiosa. A expectativa é de que os espetáculos reúnam multidões e movimentem o turismo e a rede hoteleira da capital.

