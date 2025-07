Portões já estão abertos para o show de Matheus e Kauan e DJs animam o palco; confira

Os portões da arena de shows foram abertos no começa da noite desta quarta-feira (30) e o público já começou a ocupar a área para garantir um bom lugar no aguardado show da dupla Matheus e Kauan.

Antes mesmo da apresentação principal, a arena já contava com uma programação de pré-show que animou quem chegava cedo.

Do lado de fora, o movimento de pessoas era intenso, com fãs de todas as idades. Alguns chegaram horas antes da abertura dos portões para garantir um lugar privilegiado.

A previsão é de que a dupla suba ao palco por volta de meia-noite, encerrando a noite com os maiores sucessos da carreira.