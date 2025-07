Portões são abertos para show de Gusttavo Lima e multidão corre para garantir lugar na frente do palco

A segunda noite da Expoacre 2025 começou com emoção antes mesmo do show principal. Assim que os portões foram abertos no Parque de Exposições de Rio Branco, neste domingo (27), milhares de pessoas estão prontas para garantir um bom lugar na frente do palco onde Gusttavo Lima se apresenta.

Famílias inteiras, grupos de amigos e fãs do sertanejo aceleraram o passo, tentando conquistar espaço na área mais próxima ao cantor.

O show do Embaixador é um dos mais aguardados desta edição da feira e deve reunir milhares de pessoas no espaço de eventos.