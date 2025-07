Post enigmático de Virginia Fonseca agita a web e fãs especulam reconciliação com Zé Felipe

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesse sábado (5/7) ao publicar uma mensagem enigmática no Instagram. A influenciadora postou um versículo bíblico que fala sobre recomeços, e seus seguidores rapidamente associaram a publicação ao recente fim de seu casamento com Zé Felipe.

“Deus gosta de reconstrução. Por isso, nem pense em desistir. Assim diz o Senhor: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido“, dizia a imagem compartilhada nos stories.

A frase foi suficiente para reacender rumores de reconciliação entre o casal. “Deus vai reconstruir esse casamento. Tenho certeza”, comentou uma internauta. “Volta logo para esse homem. Vocês se amam”, escreveu outra.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em 27 de maio. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Mesmo após o término, os dois continuam sendo alvo de especulações, e o novo post da influenciadora apenas intensificou os burburinhos.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet