Povo Shanenawá realiza festival cultural de 1º a 3 de agosto em Feijó

A Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, no município de Feijó, interior do Acre, se prepara para sediar uma das mais importantes manifestações culturais do povo Shanenawá: o Festival do Matxu 2025. O evento será realizado entre os dias 1º e 3 de agosto, na Aldeia Morada Nova, e contará com uma programação voltada à valorização das tradições, espiritualidade e identidade indígena.

Organizado pela própria comunidade, o festival é marcado por rituais, apresentações culturais, brincadeiras tradicionais e competições entre as aldeias, além da celebração coletiva do Matxu, bebida sagrada que simboliza união e resistência ancestral.

Fakaynu Shanenawá, um dos representantes culturais da aldeia, reforça o convite a todos que queiram vivenciar a cultura do povo Shanenawá.

“Me chamo Fakaynu Shanenawá, sou representante da cultura da Aldeia Morada Nova e venho convidar todos vocês, família sagrada, para prestigiar esse momento especial. Teremos a escolha da beleza indígena, brincadeiras tradicionais, competições e a grande festa com os Txana de várias aldeias” afirmou.

A programação será dividida entre atividades culturais, esportivas e espirituais. Confira:

Dia 1º de agosto (quinta-feira)

• 15h: Abertura oficial com apresentação cultural Shanenawá

• 20h: Início da Festa do Matxu

Dia 2 de agosto (sexta-feira)

• Manhã: Livre

• 15h: Início das competições tradicionais:

• Arco e flecha

• Lançamento de lança

• Competição de quem come mais banana

• Competição de quem toma mais Matxu

• Corrida pedestre de 100 metros

• 16h30: Escolha da Beleza Indígena Shanenawá da Aldeia Morada Nova

• 20h: Festa do Matxu

• 20h30: Premiação dos vencedores das competições

Dia 3 de agosto (sábado)

• Manhã: Livre

• 15h: Brincadeiras tradicionais Shanenawá

• 20h: Início da Festa do Matxu, com atividades que seguem até o amanhecer

A festividade, que reúne indígenas de diferentes aldeias, tem como propósito fortalecer os vínculos culturais e espirituais entre as comunidades, além de abrir espaço para que visitantes possam conhecer de perto a riqueza e a resistência do povo Shanenawá.

A comissão organizadora destaca que todos os participantes devem respeitar os rituais, os espaços sagrados e as práticas tradicionais da comunidade.

O evento é gratuito e aberto ao público. A Aldeia Morada Nova fica situada dentro da Terra Indígena Katukina/Kaxinawá, no município de Feijó.