Praça dos Três Poderes é fechada para evitar novo 8/1

A Praça dos Três Poderes foi fechada, na madrugada deste sábado (26/7), para evitar manifestações e um possível novo 8 de Janeiro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que não há previsão para abertura do acesso ao local.

O fechamento ocorreu enquanto ainda havia uma pequena mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar suposta trama golpista, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, a Corte determinou medidas cautelares a Bolsonaro, como uso de tornozeleira eletrônica.

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) havia montado uma barraca no local para protestar. A manifestação do parlamentar atraiu outros apoiadores e, durante a noite, o ministro do STF Alexandre de Moraes proibiu a mobilização no local.

Por volta de 1h, o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi até a Praça dos Três Poderes para pessoalmente negociar a desmobilização com o deputado e apoiadores, que ocorreu.

A PMDF permaneceu na área e proíbe o acesso à Praça, na altura do Congresso Nacional.