Praça dos Três Poderes reabre ao público com nova medida de segurança

A Praça dos Três Poderes foi reaberta para a visitação do público neste domingo (27/7), mas o local ainda permanece cercado por grades.

Segundo policiais responsáveis pela segurança, os visitantes que forem à praça com mochilas passarão por uma vistoria logo na entrada.

Veja o funcionamento do local:

Além disso, a exposição do espaço Lúcio Costa permanece fechada.

A medida surpreendeu o brasiliense Hugo Souza, 23 anos, e o carioca Bruno Coutinho, 25 anos, que definiram a situação como “o problema principal” encontrado durante a visita à praça.

“Nós viemos à praça justamente para ver a exposição. Chegar aqui e descobrir que ela está fechada por conta da mobilização que teve é frustrante”, desabafou Hugo.

Hugo (à esq.) e Bruno (à dir.) queriam ver a exposição do espaço Lucio Costa

Fechamento da praça

A Praça dos Três Poderes foi fechada na madrugada deste sábado (26/7) para evitar acampamentos no local. Partidários do presidente Jair Bolsonaro estavam se reunindo em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para prostetar contra as medidas judiciais que obrigaram o ex-presidente a usar uma tornozeleira eletrônica.

Por volta de 1h de sábado (26/7), o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi até a Praça dos Três Poderes para pessoalmente negociar a desmobilização dos manifestantes com o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ).

Por razões de segurança, o acesso à praça foi proibido ao longo do dia.