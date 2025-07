Praça musical no Complexo do Alemão visa promover a cultura periférica

A Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro vai construir a primeira praça musical no Complexo do Alemão. O projeto Praça Paisagem Sonora, do Programa Morar Carioca, contempla a promoção da cultura periférica no Morro do Adeus, onde será instalada a área de musicalização.

A construção terá formato de asa-delta, com três ambientes, chamados de ilhas: Harmônica e Melódica, Sensorial e Rítmica. O trajeto sonoro vai contar com orientação espacial por meio de piso tátil, materiais em braile, rampas de acesso e parapeito para a segurança, entre outros instrumentos de acessibilidade e sustentabilidade.

A praça musical atenderá aos moradores do Alemão de maneira a incentivar a interação da comunidade com a música e multiplicar o conhecimento. De acordo com o projeto, a proposta é fortalecer a “identidade territorial”, valorizar as “referências sonoras” e engajar um “urbanismo sensível” a partir da arte, educação e infraestrutura.

A Praça Paisagem Sonora, que tem design inclusivo, também promete oferecer uma série de instrumentos, tais como: amarelinha sonora, com pintura acessível para pessoas com baixa visão e rampa de acesso; tambor de tronco; cobra sem fio, um telefone sem fio em formato de cobra; circuito sensorial e tubos de vento, instrumentos de sopro que transmitem som pelo vento.

As obras começaram e a previsão é de entrega em quatro meses.