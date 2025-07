Prazo para pagar taxa sobre obra ou comércio termina na próxima semana

Quem tem comércio ou está com obras em andamento no Distrito Federal tem de pagar duas taxas aos cofres públicos, e o prazo termina na próxima semana, em 31 de julho.

As taxas de Funcionamento de Estabelecimentos (TFE) e a de Execução de Obras (TEO) ajudam a custear, entre outras atividades do poder público, a fiscalização da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal).

Além disso, o pagamento é fundamental para manter o comércio ou a obra regularizados junto ao Governo do Distrito Federal (GDF) e para garantir que as atividades ocorram dentro da lei.

Leia também

O valor mínimo cobrado é de R$ 48,86. Para obras, a taxa é multiplicada por metro quadrado e, para estabelecimentos comerciais, varia conforme o tipo de atividade exercida. O pagamento pode ser parcelado se passar de R$ 97,72.

Quem não quitar o valor terá o nome incluído na dívida ativa, não poderá emitir certidões negativas e pode ser excluído do Simples Nacional. Também haverá cobrança de juros pelo atraso.

Alguns grupos estão isentos do pagamento, como órgãos públicos, igrejas, microempresas no primeiro ano, ambulantes e associações sem fins lucrativos. Quem se enquadrar nessas categorias deve cobrar o direito à isenção presencialmente ou pelo site da DF Legal.

Vale lembrar que é obrigatório comunicar o início da obra ou da abertura de comércio à DF Legal. Caso contrário, além da taxa, pode haver cobrança de multa de 100% sobre o valor devido.