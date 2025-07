Preço do café cai ao consumidor pela 1ª vez após 16 meses de alta

Entre o dia 16 de junho e 15 de julho, o preço do café em pó teve queda de 0,18% , na comparação com o período de 16 de maio a 15 de junho.

Em junho, economistas já afirmavam que o preço do café nos supermercados ia começar a cair a partir do segundo semestre.

Isso porque, no campo, as cotações já diminuíram após o início da colheita no Brasil, que começou em março e vai até setembro. Os meses mais fortes de colheita são junho e julho .

Mas ainda não há certeza de que a tarifa de 50% que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs aos produtos brasileiros possa reduzir ainda mais os preços do café no Brasil.

Isso porque o setor ainda aguarda possíveis negociações do governo com os EUA, que compram 16% do café exportado pelo Brasil e são o maior cliente do produto nacional no mundo.

Além disso, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) diz que países como China, Índia, Indonésia e Austrália podem absorver parte da produção, pois são grandes consumidores e já compram café brasileiro.