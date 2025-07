Preços do café sobem nos EUA e mercado teme alta após anúncio de tarifa contra Brasil

Os preços futuros do café subiram nesta quinta-feira (10) nos Estados Unidos após o presidente Donald Trump ameaçar impor tarifas de 50% ao Brasil, o maior produtor mundial do produto. A informação é do jornal Financial Times.

Os preços do café arábica negociados em Nova York subiram mais de 3,5% nesta quinta-feira em resposta à ameaça de Trump. O Brasil é o maior produtor mundial de café arábica.

Uma pessoa dentro do mercado afirmou ao jornal que a carta está ‘causando um choque na indústria do café’.

‘Os EUA são o principal comprador de café do Brasil, então essa tarifa certamente afetará o sentimento do mercado’, disse, sob condição de anonimato.

Dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil mostram que, até o fim de novembro de 2024, os Estados Unidos importou mais de 7,4 milhões de sacas de café do Brasil, 16% da exportação mundial do país.

A mesma entidade mostra que foram 2,8 milhões de sacas apenas entre janeiro e maio de 2025.

O presidente do Lavazza Group, dono do café Lavazza, popular nos EUA, disse que tarifas entre os EUA e países como Brasil e Vietnã seriam mais desafiadoras e aumentariam o preço do café para os americanos.

‘O problema não é ter tarifas entre os Estados Unidos e a Europa. O problema é ter tarifas entre os EUA e o Brasil, os EUA e o Vietnã, os EUA e todos os países produtores de café. O resultado final será um aumento no custo do café nos EUA. Assim, o mercado americano fica mais caro para os consumidores’, comentou.