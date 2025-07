Prefeita tem pneu furado por vice-prefeito; saiba quem é

A prefeita de Lages (SC), Carmen Zanotto (Cidadania), teve o pneu do seu carro oficial furado com um prego, e o principal suspeito do crime é ninguém menos que o vice-prefeito, Jair Júnior, que já foi indiciado.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou nesta segunda-feira (14 de julho de 2025) que Jair está sendo investigado desde maio por supostamente ter sabotado o pneu do carro usado pela prefeita.

Detalhes da investigação

Segundo a investigação, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público no dia 30 de maio de 2025, e tem como base imagens de câmeras de segurança.

Os vídeos mostram que Jair foi a única pessoa a se aproximar do carro no dia do ocorrido. Além disso, um laudo pericial confirmou que o pneu foi furado propositalmente com um prego.

A data exata do crime e os possíveis motivos ainda não foram divulgados, pois o processo corre em segredo de justiça. O Ministério Público já recebeu o inquérito, mas ainda não decidiu se irá apresentar a denúncia.

A coluna Na Mira tenta localizar as defesas de Carmen Zanotto e de Jair Júnior. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.