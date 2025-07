Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, é diagnosticado com Covid-19 e Influenza B

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou nesta segunda-feira (15) que testou positivo simultaneamente para Covid-19 e Influenza do tipo B. A informação foi divulgada por meio de uma mensagem publicada em suas redes sociais, na qual ele detalhou o quadro clínico e reforçou um alerta à população sobre os riscos das síndromes gripais.

Segundo o gestor, os primeiros sintomas surgiram na semana passada, com episódios de tosse intensa por dois dias. No sábado (13), exames médicos confirmaram a presença dos dois vírus. Zequinha relatou que os sintomas foram severos, incluindo febre diária, dores no corpo, além da perda de olfato e paladar. “Ela [a Influenza] veio muito forte. Estou me recuperando, mas estou bem, graças a Deus”, disse.

Cumprindo orientação médica, o prefeito informou que ficará afastado das redes sociais e evitará o contato presencial com outras pessoas pelos próximos quatro dias, como forma de prevenir a propagação das doenças.

Zequinha Lima também aproveitou para fazer um apelo à população: “Às vezes você pode estar achando que é uma gripe comum, mas pode ser Covid ou Influenza. Então é importante se cuidar.”

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou a importância de manter a vacinação em dia e de buscar atendimento médico ao apresentar sintomas gripais, mesmo que leves.

A coinfecção por Covid-19 e Influenza, embora rara, pode agravar o quadro de saúde dos pacientes, principalmente os que pertencem a grupos de risco.