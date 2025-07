Prefeito Maxsuel anuncia 1ª edição da ExpoXapuri com shows, rodeio e feira de negócios

Em entrevista ao ContilNet durante visita à Expoacre, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, anunciou oficialmente a realização da primeira edição da Expo Xapuri, marcada para ocorrer entre os dias 4 e 7 de setembro no Polo Industrial do município.

Segundo o gestor, o evento vai unir negócios, cultura e entretenimento em uma programação diversificada, com shows nacionais, rodeio, leilão e espaço para expositores.

“É uma feira que a gente vai realizar com muito carinho. Vamos ter feira de negócios, rodeio, leilão e shows com duas atrações nacionais. Abrimos no dia 4 com Marcinho Sensação, e no dia 6 teremos Ralf, da célebre dupla Chrystian & Ralf. O rodeio começa na sexta, dia 5, e a final será no domingo, quando também acontece o leilão”, destacou Maxsuel.

O prefeito explicou que a ideia de criar a Expo Xapuri surgiu após a suspensão da tradicional Xapuri Rural Show, antes organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais.

“De uma hora para outra, a população ficou órfã de uma feira que já era tradição. A prefeitura assumiu a responsabilidade e buscou parcerias, como com o governo do Estado e o Sebrae, para garantir que o evento continuasse acontecendo.”

Além de destacar o espaço amplo e estruturado do Polo Industrial, onde será realizada a feira, Maxsuel ressaltou o caráter estratégico do evento para a economia local.

“A ExpoXapuri é uma oportunidade para mostrarmos ao Acre, ao Brasil e ao mundo a nossa capacidade de fazer negócios. Como é a primeira edição, ainda não temos números concretos, mas firmamos cooperação com o Sebrae para fazer esse levantamento. Temos certeza de que será um sucesso.”

Ao final da entrevista, o prefeito aproveitou para convidar todos os acreanos a participarem da nova feira. “Estamos preparando a melhor programação possível. Será um evento bonito, organizado e feito com muito carinho para todos”, concluiu.