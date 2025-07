Prefeitura abre processo seletivo com mais de 50 vagas para a Educação

A Prefeitura de Capixaba anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 51 vagas destinadas à contratação temporária de profissionais com níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para atuação na rede municipal de educação.

As vagas disponíveis são para os cargos de mediador escolar (13), assistente educacional (8), merendeira (3), auxiliar de serviços gerais (9), motorista escolar categoria D (8) e monitor escolar (10). A carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam de R$1.518 a R$2.300, conforme o cargo.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente entre os dias 23 e 25, das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, no Centro da cidade.

A seleção será feita por meio de análise curricular. Mais informações estão disponíveis no edital completo, publicado no site da Prefeitura de Capixaba.