Prefeitura abre processo seletivo com salários de até R$6,7 mil e vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Brasiléia lançou um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais em áreas essenciais como saúde, educação e serviços públicos. O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (14) do Diário Oficial do Estado.

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias (15) e (16), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 13h, no horário local. O processo seletivo será por meio de análise de currículo e prova de títulos, com etapas de caráter classificatório e eliminatório.

Os salários oferecidos variam entre R$1.518,00 e R$6.715,16, de acordo com o cargo e a qualificação exigida. A contratação será por até dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Entre os cargos ofertados estão os serviços gerais, como gari, auxiliar de serviços diversos, merendeira, monitor de transporte escolar; Educação e Justiça como pedagogo, assistente técnico e assessor jurídico; Saúde, com cargos de agente comunitário de saúde (ACS), agente de combate às endemias (ACE), fiscal sanitário, auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, atendente de farmácia, biomédico, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e educador físico.

O edital completo está disponível no site do Diário Oficial do Estado do Acre.