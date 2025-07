Prefeitura abre processo seletivo da Educação com salários de até R$2,8 mil; saiba mais

A Prefeitura de Porto Acre publicou o edital nº 02/2025 para processo seletivo simplificado visando a contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação na rede municipal de ensino. Ao todo, são oferecidas nove vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro de reserva nos cargos de Professor EJA I, Professor de Libras, Professor Mediador EJA I e Assistente Educacional EJA I.

Os salários variam entre R$1.600 e R$2.800, com carga horária semanal entre 25h e 40h, conforme o cargo. Para os postos de Professor, é exigido diploma de nível médio ou superior. O contrato terá duração de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com vínculo regido pela Lei Municipal nº 600/2017 e enquadramento no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

As inscrições devem ser realizadas nos dias 30 e 31 de julho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exclusivamente de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEME), localizada na Rua das Aroeiras, nº 50, Vila do Incra – Porto Acre. Os interessados devem apresentar formulário de inscrição preenchido, currículo padronizado e documentos comprobatórios exigidos no edital. A inscrição também poderá ser feita por procurador legalmente habilitado.

A seleção será realizada em etapa única por meio de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos, distribuídos entre formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional. Será eliminado o candidato que obtiver pontuação igual a zero.

Em caso de empate, os critérios de desempate incluem maior idade, maior tempo de serviço, pontuação nos critérios específicos e residência no município. A convocação será feita por edital publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e no Portal da Transparência. O candidato convocado deverá se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, sob pena de eliminação.