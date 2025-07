Prefeitura abre processo seletivo para contratação de nutricionista; veja detalhes

A Prefeitura de Acrelândia, no interior do Acre, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado voltado à contratação emergencial de um nutricionista. A seleção é regida pelo edital nº 06/2025 e visa atender demandas da rede pública de ensino municipal.

A vaga imediata, além da formação de cadastro reserva, oferece remuneração de R$ 3.000,00 mensais, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O contrato terá validade inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

A atuação do profissional será vinculada ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com atribuições como o planejamento de cardápios, avaliação nutricional de alunos, supervisão da produção e distribuição dos alimentos, elaboração de fichas técnicas e promoção de ações educativas voltadas à saúde alimentar.

As inscrições acontecem entre os dias 9 e 11 de julho de 2025, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de forma presencial. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Sete Quedas, Centro de Acrelândia.

Para participar, é necessário possuir diploma de nível superior em Nutrição, além de registro ativo no Conselho Regional de Nutrição da 7ª Região (CRN-7). No ato da inscrição, o candidato deve apresentar um envelope lacrado contendo o formulário preenchido, cópias de documentos pessoais, currículo atualizado com as respectivas comprovações, todas as páginas numeradas e assinadas. A inscrição é gratuita.

A seleção ocorrerá por meio de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos. Serão levados em conta critérios como qualificação acadêmica (pós-graduação e cursos recentes), além da experiência profissional na área de nutrição e na área educacional. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.

O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Acrelândia e no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE-AC), edição do dia 9 de julho de 2025, na página 74.