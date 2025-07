A Prefeitura de Mâncio Lima realiza nesta sexta-feira (18) o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores efetivos e comissionados. A medida beneficia mais de 700 funcionários públicos e representa uma injeção de mais de R$ 1,5 milhão na economia do município.

Com o recurso extra em circulação, o comércio local deve ser diretamente beneficiado, especialmente neste período em que muitas famílias buscam equilibrar as finanças, quitar dívidas ou reforçar o orçamento doméstico.

O prefeito Zé Luiz destacou que a antecipação é resultado de um trabalho responsável com as finanças públicas. “Essa ação mostra o compromisso da nossa gestão com os servidores e com o desenvolvimento de Mâncio Lima. Valorizamos quem trabalha pelo município e sabemos o quanto esse dinheiro faz diferença para o comércio e para a renda das famílias”, afirmou.