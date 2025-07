Prefeitura apresenta metas do Programa Avança Cruzeiro do Sul em Reunião Preparatória para o PPA 2026-2029

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Coordenação do Planejamento Estratégico da Gestão, realizou nesta quarta-feira, 17, a reunião de apresentação das metas do Programa Avança Cruzeiro do Sul, que será fundamental para a formulação do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 do município. O encontro ocorreu no auditório da Biblioteca Pública Estadual.

A reunião foi conduzida pelo Dr. Rafael Bastos, consultor responsável pelo planejamento e contou a presença de secretários municipais e técnicos das secretarias para a apresentação de uma síntese de propostas construídas a partir de um processo participativo e intersetorial iniciado no começo da atual gestão. Esta é a terceira etapa do planejamento estratégico de governo.

Na primeira fase, foram apresentadas as diretrizes do plano de governo do prefeito a todas as secretarias. Em um segundo momento, foram discutidas as demandas colhidas durante a audiência pública promovida na Universidade Federal do Acre (UFAC), em que a população contribuiu com sugestões organizadas em dez eixos temáticos: gestão pública, saúde, educação, social, meio ambiente, cultura, esporte e lazer, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento rural e desenvolvimento econômico

A partir desse cruzamento de informações, entre as metas de governo e os anseios populares, foi elaborada uma relação de 130 propostas prioritárias, que foram apresentadas durante a reunião. Essas propostas foram discutidas, ajustadas e validadas pela equipe governamental. A partir desse momento, essas propostas seguirão para a etapa de audiências públicas nas sete vilas da zona rural e em áreas da zona urbana do município.

Para o Consultor Rafael Bastos, responsável pela elaboração das oitivas esse é o momento de validar as metas com a equipe e discutir com a sociedade o planejamento de prioridades de Cruzeiro até 2030.

“Começamos ainda no ano passado, quando o prefeito Zequinha, através das audiências públicas, apresentou o programa Avança Cruzeiro do Sul, que é um programa pensado para o planejamento do município até 2030. A partir das audiências realizadas ano passado e posterior à reeleição do prefeito Zequinha, nós fizemos um novo filtro em cima do que foi o plano de governo. Hoje nós temos aqui com um plano de metas consolidados que vamos validar e a partir da próxima semana levar para todas as vilas.”

O secretário da Casa Civil Ney Williams disse que esse trabalho foi construído com a sociedade civil.

“Por orientação do nosso prefeito Zequinha Lima a gente tem procurado trazer sempre as melhores propostas para a população de Cruzeiro do Sul. Nós fizemos no ano passado um grande encontro cheio de representatividade com todas as categorias, agricultura, saúde, educação e infraestrutura. Na época foram levantados 10 eixos. Então hoje nós validamos as metas, que os nossos técnicos sintetizaram. Agora, vamos fazer audiências públicas nas sete vilas, levando as propostas, para que novamente sejam aprovadas e a gente possa, de fato, concretizar o plano pela própria comunidade, levar os serviços, atender as necessidades, priorizar o que, de fato, vai fazer com que a gestão do possa continuar trabalhando com êxito,” afirmou.

O Secretário de Articulação Política José Maria disse que o Prefeito Zequinha Lima desde sua primeira gestão busca governar com o apoio de toda a sociedade.

“Nós sempre procuramos ouvir a comunidade no sentido de cada vez buscar aproximação e ouvir também o sentimento. Como também procuramos ouvir de perto os nossos vereadores,que são as pessoas que estão na ponta. Nesse segundo mandato, a gente também tem buscado fazer algo diferente, algo mais próximo. A nossa equipe também, secretariado, parte técnica, para que cada vez mais a gente possa escutar, ouvir as comunidades, os presidentes de bairros, os ribeirinhos, no sentido de construir um plano que seja voltado de acordo com a necessidade das pessoas”, finalizou.