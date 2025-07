Prefeitura de Acrelândia abre processo seletivo para nutricionista

No estado do Acre, a Prefeitura de Acrelândia anuncia a abertura de um Processo Seletivo que tem como objetivo contratar um nutricionista, além da formação de cadastro reserva para atuar na Secretaria Municipal de Educação.

Ao serem contratados, os profissionais receberão remuneração mensal de R$ 3.000,00 com carga horária de 30 horas semanais.

Para concorrer, os candidatos devem possuir curso superior em nutrição e registro no respectivo conselho de classe, entre outros requisitos descritos no edital.

Inscrições e classificação

As inscrições serão realizadas no período de 9 a 11 de julho de 2025, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Sete Quedas Centro, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A classificação dos candidatos será realizada por meio da análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Você pode ter acesso ao edital completo no site da prefeitura para obter mais informações.

Links

Fonte: PCI Concursos

Redigido por ContilNet.