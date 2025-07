Prefeitura de Capixaba lança processo seletivo com 51 vagas; incrições encerram nesta semana

No estado do Acre, a Prefeitura de Capixaba anunciou a abertura de um Processo Seletivo com o objetivo de contratar profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades:

Mediadores Escolares (13 vagas)

(13 vagas) Assistentes Educacionais (8 vagas)

(8 vagas) Merendeira (3 vagas)

(3 vagas) Auxiliar de Serviços Gerais (9 vagas)

(9 vagas) Motorista Escolar Categoria D (8 vagas)

(8 vagas) Monitores Escolares (10 vagas)

Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518,00 a R$ 2.300,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, nos dias 23 a 25 de julho de 2025, das 8h00 às 17h00, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, Centro, em Capixaba.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise de currículo.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta no site.

