Prefeitura de Cruzeiro do Sul descarta caso suspeito de sarampo

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta terça-feira (16) que o caso inicialmente suspeito de sarampo no município foi descartado após exames laboratoriais e investigação clínica. Os resultados apontaram negativo para sarampo, e agora o caso segue sendo analisado para outras possíveis causas, como varicela (catapora).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, apesar do resultado negativo, os cuidados preventivos devem continuar.

“A Secretaria Municipal de Saúde já recebeu o resultado do caso que estava sob investigação. O exame deu negativo para sarampo, e agora a hipótese que está sendo investigada é a varicela, mais conhecida como catapora. Mesmo assim, é importante manter o alerta, pois países vizinhos, como a Bolívia, seguem notificando casos de sarampo. A melhor forma de prevenção continua sendo a vacinação”, destacou.

Marcelo reforçou que as vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do município e explicou o esquema vacinal atualizado:

•Bebês a partir de 11 meses devem tomar a primeira dose;

•Crianças com 15 meses devem receber a segunda dose;

•Adolescentes e adultos até 29 anos devem ter duas doses registradas;

•Adultos a partir de 30 anos podem tomar uma dose, caso ainda não tenham sido imunizados.

“Se você está com alguma dose em atraso ou ainda não se vacinou, procure a unidade básica de saúde mais próxima. A distância entre Cruzeiro do Sul e países com circulação ativa do vírus é pequena, e precisamos manter nossa população protegida”, reforçou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando os casos e alerta a população para manter a caderneta de vacinação atualizada, garantindo a proteção individual e coletiva contra doenças imunopreveníveis como o sarampo.