Prefeitura de Cruzeiro do Sul é responsável pela limpeza do espaço da Expoacre Juruá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul é responsável pela limpeza do espaço da realização da Expoacre Juruá, que terá início nesta terça-feira (1º), e se estende até domingo. Cinquenta profissionais estarão a cada noite fazendo a manutenção e após o encerramento das atividades, farão a limpeza geral do estádio Arena do Juruá.

Contêineres e coletores seletivos estão sendo instalados em todo o espaço para que a população descarte adequadamente os resíduos.

O Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, Francisco Fábio Correia Filho, destacou que haverá também uma vassoura mecânica e que cerca de 50 profissionais estarão atuando da limpeza do local diariamente.

“O setor de limpeza pública está fazendo o trabalho de limpeza pública ali em frente a Expoacre Juruá. Vamos fazer também a limpeza dentro do espaço e todos os dias após o evento estaremos lá com a equipe de limpeza fazendo a varrição, a recolhida dos lixos. Também a gente vai estar com a vassoura mecânica limpando as vias dentro, fora e ao redor da exposição com esse equipamento. Todas as noites a gente vai estar lá, cuidando do espaço e deixando tudo limpo para o dia seguinte.” Finalizou Correia.

Carlos Alves, secretário municipal de obras, enfatizou que todo o serviço de limpeza será de responsabilidade do município, e, que diariamente haverá uma equipe responsável por manter o espaço limpo.

“O departamento de limpeza vai estar realizando esse serviço em todo esse período. Durante toda a Expoacre Juruá, a secretaria de obras com o departamento de limpeza vai estar presente todas as noites fazendo a limpeza de todo o ambiente da feira. Além dos contêineres temos esses reservatórios aqui para esse lixo específico. É importante para podermos selecionar o vidro, plástico e outros materiais que são aproveitados também pela cooperativa que nós temos aqui”, pontua o secretário.