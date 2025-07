Prefeitura de Cruzeiro do Sul firma convênio com a APAE com recursos de emendas parlamentares

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul assinou um convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O ato aconteceu no gabinete do prefeito Zequinha Lima e contou com a presença de representantes da instituição.

O repasse de recursos à APAE é resultado de emendas parlamentares destinadas por dois parlamentares acreanos: R$ 90 mil do deputado estadual Wendy Lima e R$ 300 mil do deputado federal Eduardo Veloso, totalizando R$ 390 mil em apoio direto às ações desenvolvidas pela entidade no município.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da parceria e agradeceu o comprometimento dos parlamentares com causas sociais.

“Quero parabenizar a APAE pelo belíssimo trabalho que realiza em Cruzeiro do Sul e dizer que a Prefeitura está sempre à disposição. Agradeço ao deputado Eduardo Veloso e ao deputado Wendy Lima, que destinaram recursos para o custeio das ações da APAE. Foram muitos trâmites e etapas cumpridas até que esse recurso pudesse chegar, mas, graças ao esforço de toda nossa equipe, hoje celebramos essa conquista.”

A presidente da APAE, Carleane Andrade, comemorou a formalização do convênio e falou sobre o impacto direto do recurso na vida das pessoas atendidas.

“É de suma importância essa parceria firmada com a Prefeitura, que só é possível graças ao olhar sensível do prefeito e dos deputados. Hoje atendemos mais de 330 pessoas com deficiência diretamente, e mais de mil indiretamente, incluindo familiares. Esse recurso será utilizado para custear despesas como alimentação, material pedagógico, itens de escritório, salas de recurso, além das atividades nas áreas de educação, assistência social e saúde.”

Segundo Carleane, os recursos garantirão a continuidade dos serviços essenciais ofertados pela instituição, assegurando qualidade e dignidade ao atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiência.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Oliveira, também comentou a importância do convênio.

“Convênios como esse fortalecem as políticas públicas de proteção especial, que é justamente o serviço prestado pela APAE. O município já mantém parcerias com recursos próprios, mas as emendas parlamentares chegam para reforçar ainda mais essas ações, beneficiando diretamente a população e ampliando o alcance das políticas sociais.”