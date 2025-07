Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia inscrições para o programa “Estacionamento Criativo”

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou na última segunda-feira (14), as inscrições para o Estacionamento Criativo, programa criado com o objetivo de fomentar a geração de renda para famílias que residem nas proximidades do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

De acordo com a gestão, a ação coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vai organizar a oferta de vagas durante os grandes eventos promovidos no local, como o Festival da Farinha.

“O programa permite que moradores e proprietários de terrenos disponibilizem seus espaços , sejam eles residências ou terrenos baldios, para estacionamento de veículos, mediante credenciamento junto à Prefeitura”, destaca o comunicado.

Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de agosto, por meio do link: https://forms.gle/EkfBeaCZeHoaeNUk8.

Após o credenciamento, os locais receberão um selo Estacionamento Criativo, que será fixado na frente do imóvel, garantindo mais segurança e organização para os frequentadores dos eventos. A medida visa tanto facilitar a mobilidade quanto oferecer uma alternativa de renda aos moradores da região.

Os responsáveis pelos estacionamentos cadastrados garantirão a vigilância e cuidado com os veículos, oferecendo um serviço seguro à população nos eventos da cidade. Para a prefeitura, a expectativa é que a ação beneficie dezenas de famílias ao longo do ano, uma vez que o espaço do complexo é constantemente utilizado para atividades culturais, esportivas e turísticas.

“É uma ação simples, mas muito significativa para quem mora na área e quer aproveitar essas oportunidades para complementar a renda”, destaca Janaína Terças, secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.