Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa da Mostra Viver Ciência 2025 com sala temática sobre a fauna e a flora da região

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, participou da 8º Edição da Mostra Viver Ciência, com uma sala temática que apresentou

a fauna e flora como uma identidade do povo ribeirinho, que foi durante os dias 10 e 11 de julho.

A rede municipal de ensino marcou presença e mais de três mil alunos das vilas, regionais próximas e da zona urbana visitaram os trabalhos apresentados por estudantes de 15 instituições de ensino.

A secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Rosa Lebre, destacou a importância da iniciativa. “Estamos participando pela primeira vez com uma sala temática na Mostra Viver Ciência. Escolhemos o tema da flora e fauna da nossa região. Nossos alunos também se apresentaram no palco principal e todos estão tendo a oportunidade de visitar não apenas nossa sala, mas também os demais espaços, que apresentam trabalhos belíssimos. Um dos destaques é o contraste entre áreas preservadas e áreas degradadas, que simbolizam os efeitos da ação humana no meio ambiente. É uma forma de conscientizar nossas crianças sobre a importância da preservação ambiental”, afirmou a secretária.

Sobre o Viver Ciência

A Mostra Viver Ciência é um dos principais eventos de divulgação científica e educacional do Acre. Em sua 8ª edição, reuniu estudantes, educadores e instituições de ensino em uma programação repleta de experiências práticas, oficinas e projetos inovadores. Em Cruzeiro do Sul, o evento reafirmou que ciência e educação transformam realidades, especialmente quando caminham juntas com a cultura e a comunidade.