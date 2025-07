Prefeitura de Cruzeiro do Sul presta apoio a família que teve casa desabada no município

Na manhã desta quinta-feira (24), a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, prestou apoio emergencial a uma família que teve sua residência desabada em decorrência de um desbarrancamento ocorrido no bairro Jardim Primavera.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhando pessoalmente a situação e garantindo que o poder público atuará para minimizar os impactos sofridos pela família.

“Nós vamos entrar com a frente de assistência. A Defesa Civil já fez o levantamento e vai emitir um laudo técnico. Já orientamos sobre o aluguel social, e a prefeitura vai colaborar no que for possível para apoiar essa família nesse momento difícil. Ninguém espera passar por isso, e é nosso dever estar presente para ajudar”, afirmou o prefeito.

A moradora Vilma Gadelha, que teve a casa atingida, relatou o momento de tensão vivido pela família.

“Eu já temia que algo pudesse acontecer, porque as rachaduras nas paredes e no piso estavam aumentando. Quando vi, já tinha um buraco bem fundo embaixo da minha cama. Foi tudo muito rápido. A gente ficou na área tentando se proteger. E esse apoio da prefeitura chegou numa hora boa, abençoada. Só tenho a agradecer de coração”, disse emocionada.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, explicou as medidas emergenciais adotadas pela gestão.

“A assistência social já está acompanhando de perto. A Vilma foi inserida no programa de aluguel social, está sendo atendida com cesta básica, proteína e todo o suporte necessário neste momento emergencial. Hoje mesmo ela já está em um novo local, até que possa reconstruir sua casa e retomar sua vida com dignidade.”