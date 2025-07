Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Arraial Cultural com atrações juninas, música ao vivo e comidas típicas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará na próxima sexta,18, e sábado,19, o Arraial Cultural 2025, no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho. Serão dois dias de celebração da cultura popular com apresentações artísticas, música ao vivo, danças tradicionais e uma variedade de comidas típicas.

O evento vai valorizar os grupos culturais locais, especialmente os grupos juninos que mantêm viva a tradição das festas de São João na região. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, o foco este ano será a valorização da cultura popular, sem a realização de competições entre quadrilhas.

“Nosso Arraial Cultural vai acontecer nos dias 18 e 19, sexta e sábado. Teremos diversas atrações, mas sem disputa entre os grupos juninos. Eles se apresentarão apenas como forma de valorização, porque ainda resistem e mantêm viva essa tradição aqui na nossa cidade”, destacou o secretário.

A programação contará com duas quadrilhas juninas, uma em cada noite, além de apresentações de grupos de dança, DJs e bandas musicais, todas voltadas ao clima do forró e da festa junina.

“Durante as duas noites teremos vários grupos de dança, várias bandas, DJs e nossas quadrilhas. Será um Arraial Cultural bem diversificado para a nossa população”, completou Flávio Rosas.

Além das atrações culturais, o evento terá uma área gastronômica organizada em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo que será responsável pela estrutura de venda de comidas e bebidas.

“Teremos empreendedores com muita comidas típicas, artesanato, mais uma edição do Festival das Flores e o trade turístico, toda a população está convidada a participar”, finalizou A secretária Janaína Terças.