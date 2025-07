Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza diversas frentes de serviço nesta quinta-feira (10)

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está atuando com várias frentes de trabalho em diferentes pontos da cidade nesta quinta-feira, 10. Os serviços incluem ações de drenagem, recuperação de calçadas, abertura e melhoria de ruas, além da manutenção de ramais e pontes.

De acordo com o secretário de Obras, Carlos Alves, o trabalho começou logo nas primeiras horas do dia e segue em ritmo acelerado para atender as demandas da população.

“Estamos atuando em diversos bairros com serviços de drenagem, construção de calçadas, abertura de novas vias e melhorias com camada vegetal. Também seguimos com a operação tapa-buraco. É uma determinação do prefeito que a gente esteja sempre atento às necessidades da cidade e avance com os serviços”, afirmou o secretário.

Além das ações urbanas, a prefeitura também intensificou os trabalhos nos ramais, que já atingiram 90% de execução.

“Estamos melhorando os ramais de responsabilidade do município. Já avançamos em praticamente todos e restam apenas 10% para concluir. Além disso, estamos trabalhando na recuperação e construção de pontes”, destacou Carlinhos.

Entre as pontes em destaque estão a do Canela Fina, já concluída, e a do Buritirana, que receberá intervenção a partir da próxima semana. Outras estruturas como as pontes do Cinturão Verde, da Boca do Moa e do Olivença, também estão no cronograma da secretaria.