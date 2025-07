Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza reunião de planejamento para comemoração do aniversário da Vila Lagoinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cultura, Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou a primeira reunião de planejamento para a comemoração do aniversário da Vila Lagoinha, marcada para o dia 26, na própria vila, localizada na BR-364.

O encontro ocorreu na Escola Municipal João Gonçalves Bussons e contou com a participação de representantes de diversas instituições, entre elas: a Secretaria Municipal de Agricultura, com o secretário Nildson; a Secretaria Municipal de Cultura, com o secretário Flávio Rosas; a Secretaria Municipal de Trânsito; a Secretaria de Estado de Educação; o Cerimonial da Prefeitura; empreendedores da comunidade; e o subprefeito da Vila Lagoinha, Zezinho. O objetivo da reunião foi definir ações para a realização do evento, que contará com desfile cívico, apresentações culturais e incentivo à economia local por meio da exposição e venda de produtos de microempreendedores.

A secretária Janaina Terças destacou que a proposta é construir, em conjunto com a comunidade, uma programação que valorize a história, a cultura, a produção local e o protagonismo dos moradores da vila.

“Com o apoio do prefeito Zequinha Lima, a gestão municipal mantém o compromisso de fortalecer cada território, promovendo o desenvolvimento econômico, o turismo e a cidadania. Estamos organizando mais um aniversário de uma de nossas vilas e, certamente, faremos uma grande festa para a população da Vila Lagoinha”, afirmou.